Otoparkta kanlı pusu: Aracına binerken öldürüldü

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Saltuk Buğra Keçebaş, otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı.

Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.