Otoparkta kanlı pusu: Aracına binerken öldürüldü

Adana'da Saltuk Buğra Keçebaş'ın otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Keçebaş'ın yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otoparkta kanlı pusu: Aracına binerken öldürüldü

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Saltuk Buğra Keçebaş, otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı.

Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Otoparkta kanlı pusu: Aracına binerken öldürüldü - 1 Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobiline yaklaşan Keçebaş'ın sırt çantasıyla elindeki çantayı bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturması, bu sırada koşarak gelen şüphelinin saldırısında yere yığılması ve saldırganın koşarak uzaklaşması yer aldı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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