Otoparkta korkutan araç yangını: Patlamalar yaşandı
Amasya'da otoparkta bulunan bir araçta yangın çıkması sonucu peş peşe patlamalar yaşandı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı.
Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı.
Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Türkiye
- Yurt Haber
- Amasya