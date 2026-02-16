Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygun. Gözaltı sayısı 11'e çıktı

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Şubat'taki soyguna ilişkin 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAHTE PLAKALI ARAÇLA KEŞİF

Soruşturmada, hırsızların soyguna ilişkin günler öncesinden hazırlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin aynı siteye olaydan 4 gün önce de sahte plakalı lüks bir otomobille girmeye çalıştığı, soygun için keşif yaptıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. "Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı yüksek güvenlikli sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini söylemişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantısı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etmişti. Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

"BANKAYA YATIRIP ÇEKMEK ZAHMETLİ OLUYOR"

Öte yandan, polise "mağdur" olarak ifade veren Bilal Durmaz'a, 30 milyon dolar gibi bir parayı neden güvenli sayılamayacak bir yerde muhafaza ettiği ve bankaya yatırmadığı sorulmuştu. Durmaz, "Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu." diye cevap vermişti.

BABASI "KARA PARA" İDDİASIYLA TUTUKLU

Öte yandan mağdur Bilal Durmaz'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB iddianamesinde Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği belirtilmişti.