Otopilottaki Tesla TEM'de karşı şeride daldı

İstanbul TEM Otoyulu Esenyurt mevkiinde Tesla markalı otomobil otopilot modunda seyir halindeydi. Araç otopilot modundayken bir anda ters istikamete daldı.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Sürücünün iddiasına göre kendisinin müdahale ettiği bir durum söz konusu değildi. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi kayıp meydana geldi.

Sürücü kazanın ardından hava yastığının açılmaması gerekçesiyle firmaya şikayette bulundu. Firma ise şikayeti kullanıcı hatası diyerek reddetti.