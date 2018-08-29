Erzurum'da dağlık arazide yüksekten düşerek öldüğü sanılan kişinin ayı saldırısında öldüğü ortaya çıktı
Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe mahallesinde meydana gelen olayda, arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu, ayının saldırısına uğradı.
21 Haziran'da gerçekleşen olayda kayalıklardan düştüğü belirtilen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer verildi.
Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı.
Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.