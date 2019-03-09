Ankara'nın Mamak ilçesinde eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü T.K. ile karısı H.K., otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.



Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ



Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K., bu anları cep telefonuyla kaydetti.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ YAŞANANLARI AİLESİNE ANLATTI



Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K.'yi gözaltına aldı.



T.K.'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.

KARI-KOCA TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K., "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.