Otostopla bindiği araç mezar oldu
16.11.2025 01:54
AA, İHA
Çorum'da 44 yaşındaki Yunus Anat, otostopla bindiği aracın takla attığı kazada hayatını kaybetti. Sürücü ile diğer yolcu ise yaralandı.
Çorum-Sungurlu Karayolu Koparan mevkisinde 30 yaşındaki Serhat H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak orta refüje devrildi.
Takla atan otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Serhat H. ile yolculardan L.Ü. yaralandı. 44 yaşındaki Yunus Anat ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Yunus Anat’ın, otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.