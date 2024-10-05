Otoyol gişelerinde feci kaza: Beton duvara çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi.



Gerede yönünden Bolu istikametine giden Ekrem Çebi idaresindeki otomobil, otoyol gişelerine geldiğinde aracın kontrolünü kaybedip beton duvara çarptı.

EŞİ YARALANDI



Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ekrem Çebi, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi ise yaralandı.



İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı Nigar Çebi, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

