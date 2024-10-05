Otoyol gişelerinde feci kaza: Beton duvara çarptı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü Ekrem Çebi hayatını kaybetti, araçtaki eşi Nigar Çebi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyol gişelerinde feci kaza: Beton duvara çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi.

Gerede yönünden Bolu istikametine giden Ekrem Çebi idaresindeki otomobil, otoyol gişelerine geldiğinde aracın kontrolünü kaybedip beton duvara çarptı.

EŞİ YARALANDI

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ekrem Çebi, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi ise yaralandı.

İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı Nigar Çebi, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eğitimde 4+4+4 modeli değişiyor mu? Lise için 3+1 yıl önerisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...