Otoyol gişelerinde feci kaza: Sürücü ağır yaralandı
23.11.2025 04:41
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'da gece yarısı Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İstanbul Arnavutköy Tayakadın mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, otoyol gişelerine çarptı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle demir yığınına dönüşen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.