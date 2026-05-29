Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

Kaza, saat 07.30 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde meydana geldi.



Mustafa Şenol'un kontrolünü kaybettiği otomobil , gişelerin beton bariyerine çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.