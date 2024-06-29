Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı: Trafik kısa süre durdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı: Trafik kısa süre durdu

TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi geçişinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. sırasında oluşan duman nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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