Otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı. İşte yeni geçiş ücretleri

Yap-işlet-devret modelinde yer alan otoyol ve köprü ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendi. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan yeni tarife Karayollları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.



Yeni tarifeye göre, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 liradan bin 170 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL'ye çıkartıldı.

Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinde belirtilen güncel fiyat tarifeleri şöyle: