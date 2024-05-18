Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde 2 tır çarpıstı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, önceki gece geç saatlerde Tarsus-- Otoyolu'nun Nogaylar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Y. (30) kontrolündeki 33 ZL 830 plakalı tır ile İ.B.A. (24) idaresindeki 11 TH 594 plakalı tır çarpıştı.

2 SÜRÜ YARALANDI

Kazada 2 sürücü ile araçlardan birinde bulunan 1 şahıs daha yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu tırda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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