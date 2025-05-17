Otoyolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde TIR ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otoyolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Beyköy mevkiinde İstanbul'dan Ankara istikametine seyretmekte olan M.Ö.'nün kullandığı TIR önünde seyreden olan L.Ç. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamete gitmekten olan N.M. idaresindeki otomobil de TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

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