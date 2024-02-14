Otoyolda alev alev yandı: Yolcular tahliye edildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle TIR bir anda alev aldı. Sürücü kazadan hemen sonra TIR'dan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada TIR'ın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI



Olay itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.



TIR'ın hemen tünele girmeden önce kaza yapması için facianın önüne geçti. TIR'ı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.