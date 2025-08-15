Otoyolda baltalı dehşet: TIR sürücüsünü tehdit etti
Adana'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, TIR sürücüsünü balta sallayarak tehdit etti.
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halindeki TIR ile kamyonet sürücüleri, yol verme nedeniyle tartıştı.
Akan trafikte kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi araçtan inip, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonetteki yolcu, elindeki baltayı sallayıp, TIR'ın sürücüsüne tehditler savurdu.
Bu sırada otoyolda metrelerce kuyruk oluştu. Taraflar, tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı.
