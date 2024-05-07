Otoyolda bariyere çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarpıp alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Örünç, yaşamını yitirdi.

Otoyolda bariyere çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

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’da bariyere çarpıp alev alan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü yakınlarında meydana geldi.

Diyarbakır’dan İstanbul’a giden Mehmet Ferit Kaya yönetimindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Ferit Kaya, Diyar Kaya, Zeynep Kumsal, Ayaz Kılınç, Nursin Kılınç ve Veli Örüç yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra, otomobil alev aldı.

Otoyolda bariyere çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralılar ise ambulanslarla ve Kırşehir’deki hastanelere kaldırıldı.

Kırşehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Veli Örüç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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