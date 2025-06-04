Otoyolda bariyerlere çarpan araç yandı
İstanbul Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda kaza yapan otomobil alev aldı. Yaralanan sürücü otomobilden güçlükle çıktı.
İstanbul Kağıthane'de bariyerlere çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla güçlükle araçtan çıktı.
Kaza sonrası aracın motor kısmından yükselmeye başlayan alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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