Otoyolda devrilen tanker alev alev yandı
Adana-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen mazot ve benzin yüklü tanker alev alev yandı. Otoyol araç trafiğine kapanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sabah saatlerinde Hasan Taşdemir'in kontrolünü yitirdiği mazot ve benzin yüklü tanker devrildi.
Devriye gezen polis ekipleri, kazaya müdahale edip, sürücü Hasan Taşdemir'i tankerden çıkarttı.
Bu sırada tanker, alev alıp yanmaya başladı. Otoyol araç trafiğine kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şoför kolundan hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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