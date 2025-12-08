Otoyolda "drift buluşması"na polis baskını

İstanbul Tuzla Akfırat'ta her cumartesi gecesi trafiğe açık otoyolda yapılan "drift buluşması" bu defa polis baskınıyla bitti.

Otoyolda buluşan araçlar hakkında gelen drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine polis bölgeyi ablukaya aldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 238 idari işlem uygulandı. Toplam 1 milyon 146 bin lira para cezası kesildi.

Eksiklikleri tespit edilen 46 araç trafikten men edilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.