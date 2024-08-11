Otoyolda durdurulan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de bir TIR’ın dorse kısmında bulunan tekstil torbaların içinden 166 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, TIR’da bulunan 1 kişi tutuklandı.

Otoyolda durdurulan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi

ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, madde taşıdığı belirlenen TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan tekstil torbaların içinden 166 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

TIR’da bulunan Fikret H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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