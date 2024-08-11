Otoyolda durdurulan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.



Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan tekstil torbaların içinden 166 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.



TIR’da bulunan Fikret H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.