Otoyolda feci kaza: Adana'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
Adana'da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yabancı uyruklu K.D.'nin kullandığı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü tespit etti.
TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
