Otoyolda feci kaza: Çıkışı kaçırınca hayatını kaybetti

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Oğuz Arıcı, Akalan çıkışını kaçırınca kullandığı hafif ticari araçla geri gelmeye çalıştı.



Bu sırada O.E. yönetimindeki kamyon, hafif ticari araca çarptı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oğuz Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün yakınları Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı (19) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

