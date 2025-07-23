TEM'de korkunç kaza: Dört kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine beş kilometre mesafede meydana geldi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne iki, Edirne istikametine bir şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.