Otoyolda feci kaza: Motosikletin altında kalarak can verdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 16 yaşındaki M.C.N.'nin kullandığı motosiklet, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.C.N. ile motosikletteki A.Y. (17) ve Süleyman Uçar (19), ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Uçar, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
