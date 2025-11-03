Otoyolda feci kaza: Motosikletin altında kalarak can verdi

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 16 yaşındaki M.C.N.'nin kullandığı motosiklet, devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü M.C.N. ile motosikletteki A.Y. (17) ve Süleyman Uçar (19), ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Uçar, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.