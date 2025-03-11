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Otoyolda feci kaza: TIR’a çarptı, hurdaya döndü

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde hafif ticari araç, TIR’a çarptı. Kazada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Otoyolda feci kaza: TIR’a çarptı, hurdaya döndü

Anadolu Otoyolu’nda feci bir kaza yaşandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında otoyolun ’daki Çaydurt mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden Mahsun Kömür yönetimindeki 14 GL 593 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 78 BR 172 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Otoyolda feci kaza: TIR’a çarptı, hurdaya döndü - 1 TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç

Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçtaki sürücü Mahsun Kömür ile yolcu olarak bulunan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kömür, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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