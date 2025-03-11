Otoyolda feci kaza: TIR’a çarptı, hurdaya döndü

Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada araçtaki sürücü Mahsun Kömür ile yolcu olarak bulunan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Kömür, kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.