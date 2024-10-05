Otoyolda feci kaza: TIR'lar alev topuna döndü

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki TIR'a aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki TIR'a çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki TIR alev aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen TIR'lar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.