Otoyolda feci kaza: TIR'lar alev topuna döndü
Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki TIR alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki TIR'a aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki TIR'a çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile her iki TIR alev aldı.
Kısa sürede alev topuna dönen TIR'lar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. K
azada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Akıcı yoğunluğun oluştuğu bölgede, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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