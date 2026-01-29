Otoyolda feci kaza. Üç kardeş yaşamını yitirdi
29.01.2026 11:48
Gaziantep'te bir otomobil, çekiciye arkadan çarptı. Kazada kardeş oldukları belirlenen üç kişi yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada, üç kardeş yaşamını yitirdi.
N.D. (54) idaresindeki 59 AID 791 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikli Mahallesi civarında, sabaha karşı E.A'nın (66) kullandığı 77 ACG 127 plakalı römorkun bulunduğu 77 AJA 436 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, sürücü N.D. ile otomobildeki kardeşleri H.D. (52) ve A.D'nin (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.