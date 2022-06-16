Otoyolda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 02:02 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 02:04

Otoyolda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

- Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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