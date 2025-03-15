Otoyolda feci kaza: Kaçış rampası sonları oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde, demir yığınına dönen TIR'da sıkışan şoför ve yanındaki Ramazan Mimtaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.