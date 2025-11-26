Otoyolda hız denemesi! Sosyal medyada paylaşınca yakalandı
26.11.2025 10:46
Bursa'da bir sürücü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hız denemesi yaptı. O anları sosyal medyada paylaşan sürücüye, idari para cezası kesildi.
Bursa'da hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye idari para cezası kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine çalışma başlattı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik mevkisinde çekilen görüntüdeki araç sürücüsünün M.A. olduğu tespit edildi.
Sürücü M.A'ya, hız ihlali yaptığı için idari para cezası uygulandı.