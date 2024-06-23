Otoyolda intihar girişimi: Aracını yol kenarına çekti, canına kıymaya kalkıştı

İstanbul ’da bir kişi aracında intihara kalkıştı. Olay, Riva-Beykoz Otoyolu’nda gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Nihat A. isimli adam aracını yol kenarına park ederek 3-4 saat bekledi. Bir süre sonra Nihat A. aracın içindeki bıçakla boğazını kesmeye çalıştı.

Olayın yaşandığı yere yakın şantiyede çalışan bir kişi tarafından durum fark edilerek polis ekiplerine haber verildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri boğazından yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti.



Yaralı adam Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.