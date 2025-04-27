Otoyolda korku dolu anlar: Alevlere teslim oldu

Mersin'de otoyolda seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil otoyolda Tarsus yönüne ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.