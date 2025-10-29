Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı

TIR'ın arkasına ok gibi saplanan otomobilde sürücü sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, 34 BJE 514 plakalı marka araç, önündeki TIR'a arkadan çarptı.

Kaza, Mersin 'de meydana geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü.

Kaza yerinde çekilen fotoğrafta, otomobilin arkadan çarptığı TIR'a ok gibi saplandığı görülüyor.

ARAÇTA SIKIŞIP YAŞAMINI YİTİRDİ

TIR sürücüsü aracını durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.