Otoyolda korkunç son: TIR şoförü yanarak can verdi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 2 TIR’ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada TIR’lardan biri alev aldı. Alev alan TIR’ın sürücüsü feci şekilde can verdi.

Otoyolda korkunç son: TIR şoförü yanarak can verdi

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR aynı yönde ilerleyen başka bir TIR’a çarptı.

Otoyolda korkunç son: TIR şoförü yanarak can verdi - 1 Alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi

Çarpışmanın etkisiyle bir TIR alev alarak yanmaya başladı.

Araçta sıkışan sürücü ise yanarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan turun sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren şoför ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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