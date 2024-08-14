Otoyolda korkutan yangın

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Kadir G. idaresindeki otomobil, Gölyaka gişeleri yakınlarında yanmaya başladı.
Durumu fark edip aracını yol kenarına çekerek aşağı inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Güzergahta yol yapım faaliyetinde bulunan Karayolları ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Bölgede ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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