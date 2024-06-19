Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Faruk Akçakaya idaresindeki tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.



Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın TIR'a da sıçradı.



İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.



İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

5 SAAT SÜRDÜ



Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.



Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

