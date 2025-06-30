Otoyolda kuralsız geri dönüş kazası: İkisi çocuk dört yaralı

Bursa İnegöl'de 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

İsmail Hakkı D. (27) yönetimindeki cip, iddiaya göre dönüş yapacağı kavşağı kaçırınca yol üzerinde geri manevra yaptı.



Bu sırada, arkasından ilerleyen Mevla A. yönetimindeki otomobilin sürücüsü cipe çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca sol şeritte seyir halinde olan Yusuf K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada Fatma K. (29), Sıdar G. (2), Perihan K. (63) ve Lavin G. (1) yaralandı.