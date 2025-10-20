Otoyolda narkotik operasyonu: 55 kilogram uyuşturucuyu valizlere saklamışlar
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uyuşturucu taşıdığı belirlenen TIR durduruldu. 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen TIR'ı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki 3 valizde 55 kilogram skunk bulundu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ekipler, sürücü C.Ş'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Adana
- Uyuşturucu