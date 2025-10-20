Otoyolda narkotik operasyonu: 55 kilogram uyuşturucuyu valizlere saklamışlar

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uyuşturucu taşıdığı belirlenen TIR durduruldu.  55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taşındığı belirlenen TIR'ı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki 3 valizde 55 kilogram skunk bulundu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ekipler, sürücü C.Ş'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

