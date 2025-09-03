Otoyolda ölümlü trafik kazası

M.A.'nın (31) kullandığı otomobil ile M.E. (61) yönetimindeki TIR, Gaziantep-Adana otoyolunun İncesu mevkisinde çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.