Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 20 yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabahın ilk saatlerinde yolcu otobüsü devrildi.
Kaza saat 06.15 sıralarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Tokat'tan Tekirdağ İstikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.
3 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20'si de yaralandı.
Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedaviye alındığını duyuran İstanbul Valiliği altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
