Otoyolda otobüs ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
20.11.2026 09:07
Son Güncelleme: 20.11.2026 09:23
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde tur otobüsü ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında 23 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.
Kaza, otoyolun Nogaylar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı TIR refüje çarparak makas attı.
Daha sonrasında ise arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü makaslayan TIR'a çarptı.
Kazada yaralananlar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
23 KİŞİ YARALANDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahale sonrası Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi.
TIR şoförü gözaltına alındı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Otoyoldaki trafik akışı Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir." dedi.