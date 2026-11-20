TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Otoyoldaki trafik akışı Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir." dedi.