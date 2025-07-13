Otoyolda takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre T.K. idaresindeki otomobil, Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otoyolda takla atarak sağ şeride ters dönen otomobilde bulunan 4 yaşındaki M.E.K., 8 yaşındaki Z.N.K. ile A.K. ve sürücü T.K. yaraladı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.