Otoyolda tehlike dolu an! Kaçmaya çalıştı, drone yakaladı
13.02.2026 09:45
Son Güncelleme: 13.02.2026 09:46
Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza kesildi.
Hatay'da uygulama noktasından kaçan bir sürücü drone ile yakalandı. Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'da jandarma uygulamasından kaçan bir sürücü, otoyolda ters yöne girdi.
Olay Payas'ta yaşandı. O-53 Otoyolu'nda jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Trafik denetimi sırasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri geri giderek, trafik tehlikeye düşürecek şekilde dönüş yaptığı drone kamerasına yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.