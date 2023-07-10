Otoyolda ters yön kazası: 2 ölü

Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk Tüneller mevkiinde, İzmir'den Bergama istikametine seyir halinde olan İlker Çalışkan (22) idaresindeki motosiklet, saat 02.00 sıralarında ters yönde ilerlediği iddia edilen Ahmet Tunçel (63) idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi aldı.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, her iki araç sürücüsünün de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Hayatını kaybeden İlker Çalışkan ve Ahmet Tuncel'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



5 KİLOMETRE TERS YÖNDE SEYRETMİŞ



Öte yandan yapılan ilk incelemede, Ahmet Tunçel'in otoyol Yeni Foça bağlantı kolundan kazanın meydana geldiği noktaya kadar, yaklaşık 5 kilometre ters istikamette seyrettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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