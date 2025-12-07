Otoyolda TIR'lar çarpıştı, yol trafiğe kapandı
07.12.2025 12:08
Anadolu Ajansı
AA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hububat yüklü 3 TIR çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 TIR çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.