Otoyolda TIR'lar çarpıştı, yol trafiğe kapandı

07.12.2025 12:08

Anadolu Ajansı

AA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hububat yüklü 3 TIR çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 TIR çarpıştı.

 

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

