Otoyolda tüp yüklü kamyondaki yangını polis söndürdü

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde İsmail P. idaresindeki tüp yüklü kamyonun balatalarından dumanlar çıktığını gören sürücü aracını emniyet kenarına çekip itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde gelen bölge trafik ekipleri dumanların lastikte alevler çıkardığını görünce yangın söndürücü tüp ile alevleri söndürdü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Tüp yüklü olması sebebi ile ekipler aracı tamamen soğutmak için çaba harcarken, olay maddi hasar ile atlatıldı.