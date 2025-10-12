Otoyolda yangın paniği: Gişelerde yanmaya başladı
Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan gişelerinde bir otomobilde yangın çıktı. Alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı.
Otoyolun Ankara yönü Dörtdivan gişeleri mevkiinde saat 00.30 sıralarında, hareket halindeki 41 RP 495 plakalı otomobil, alev aldı.
Sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.
Otomobildeki yangın, bölgeye gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibi tarafından söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.