Otoyolda yangın paniği: TIR'da başladı, otluk alana sıçradı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR yandı.

Olay sabaha karşı otoyolun Balıkesir Batı Gişeleri'nden sonra meydana geldi.

İzmir yönünden gelip İstanbul yönüne giden 35 CGB 385 plakalı TIR sebebi belirlenemeyen bir nedenle aninden alev aldı.

Alevler, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.



Otoyolda yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.