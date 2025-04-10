Otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin lira para cezası
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı.
Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.
Motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.
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