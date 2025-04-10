Otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin lira para cezası

Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı.



Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.



Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.



Motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.